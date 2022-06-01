Сезон клещей–2022 в России: какую опасность представляют и как защититься от укусов

Весенне-летний сезон приносит россиянам не только долгожданное солнце и тепло, но и новые опасности, связанные с активизацией клещей — насекомых, которые являются переносчиками серьезных заболеваний. Врачи рассказали, чем чревата встреча с насекомым, назвали меры предосторожности, а также описали порядок действий на случай, если укуса все же не удалось избежать.

Клещевой энцефалит: опасность и последствия укуса

Врачи предупреждают: клещи переносят опасное вирусное заболевание под названием «клещевой энцефалит». Признаки инфекции похожи на типичные проявления гриппа, ОРВИ и ротавируса. При этом запущенные формы энцефалита чреваты тяжелыми последствиями, включая поражение нервной системы, подчеркнула врач-терапевт Ольга Александрова.

Симптомы заболевания включают озноб, температуру до 39 градусов, головную боль, тошноту и рвоту, боли в мышцах. При этом укусы клеща опасны и другими, более редкими, инфекциями, к числу которых относятся клещевой риккетсиоз, эрлихиоз и анаплазмоз.

Сезон активности и места обитания клещей в России

Для защиты от укуса клеща важно знать, когда начинается сезон активности насекомых. Так, наиболее опасным периодом специалисты называют апрель — именно этот месяц связывают с началом сезона клещей на большей части территории России.

Как уточнил в беседе с «Известиями» врач-инфекционист Андрей Поздняков, второй пик опасности приходится на сентябрь, когда клещи вновь активизируются, прежде чем залечь в спячку.

При этом риск встретить клеща наиболее высок в лесу: насекомые обитают в траве и кустах. А вот на деревьях вопреки расхожему мнению клещи находятся редко.

Порядок действий при укусе клеща

Ряд правил поможет не допустить ошибок и избежать негативных последствий при выявлении клеща на теле. В частности, врачи предостерегают от попыток раздавить или оторвать присосавшегося клеща.

Вместо этого следует вымыть руки с мылом и обеззаразить место укуса, рекомендует врач-терапевт Татьяна Клишева. После этого необходимо захватить клеща как можно ближе к хоботку, используя пинцет с острым концом.

Затем нужно потянуть насекомое, вращая против часовой стрелки.

Когда клещ извлечен, важно убедиться, что под кожей не остались его части. В конце следует вновь обработать кожу антисептиком.

Вместе с тем в ходе извлечения нельзя применять крем, вазелин или другие средства, а также пытаться прижечь клеща — все это повышает риск заражения.



По итогу насекомое помещают в чистый сосуд с влажной ваткой и как можно скорее отправляют в лабораторию, чтобы исключить наличие инфекции. Допускается хранение клеща в холодильнике не более трех дней.

Прививка от клещевого энцефалита

Как подчеркивают специалисты, единственным способом профилактики клещевого энцефалита является вакцинация. При этом прививаться должны граждане всех возрастов, у кого есть потенциальный риск быть укушенным клещом.

Профилактическая вакцинация проводится двукратно с перерывом не менее месяца и последующими ревакцинациями через год, а затем каждые три года. Однако в случае укуса положена экстренная вакцинация, включающая введение двух доз вакцины с двухнедельным промежутком и еще одной дозы через год. После двух основных прививок иммунитет вырабатывается в течение двух недель, и это важно учитывать в ходе планирования путешествий в опасные районы.

Показаниями для плановой вакцинации являются проживание на эндемичных по клещевому энцефалиту территориях, поездки в указанные места с целью туризма, а также работа в лесу и на дачных участках.

При этом существуют противопоказания к вакцинации: введение прививки не допускается при беременности, а в период грудного вскармливания проводится только по разрешению врача.

Как защититься от укусов клеща

Защититься от укусов также поможет ряд мер предосторожности, которых следует придерживаться во время пребывания на природе. Так, посещать лес следует только в закрывающей все тело одежде, которая должна иметь минимум щелей и прорех, где могут спрятаться клещи, указал врач-дезинфектолог Николай Дубинин.

Также важно использовать средства от клещей для обработки одежды, не допуская при этом попадания химиката на кожу. По возвращении домой следует тщательно осмотреть себя на наличие насекомых.

Какие риски представляют клещи для домашних животных

Однако клещи опасны не только для людей — от укусов насекомых могут также пострадать домашние питомцы, особенно собаки, которых выгуливают на улице.

Ветеринар Татьяна Гольнева уточнила, что клещи являются переносчиками крайне опасной для собак болезни под названием «пироплазмоз» или «бабезиоз». Без лечения заболевание с вероятностью 100% ведет к летальному исходу.

Специалист подчеркнула, что обрабатывать от клещей питомцев следует не с апреля, как считают многие хозяева, а как только на улице теплеет и температура становится плюсовой. К основным признакам бабезиоза относится отказ от еды, высокая температура и вялость, а в запущенных случаях темнеет моча.