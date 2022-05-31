Дело возбудили по факту отравления семьи угарным газом в Татарстане

В Татарстане возбуждено уголовное дело по факту отравления угарным газом отца и троих детей. Об этом сообщает старший помощник руководителя СУ СКР по республике Андрей Шептицкий.

Инцидент произошел вечером 30 мая в квартире одного из домов по улице Чапаева в Казани. В больницу доставили 47-летнего мужчину, девочек 2004 и 2009 годов рождения, а также мальчика 2017 года рождения.

Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Все обстоятельства случившегося устанавливаются, решается вопрос о назначении экспертиз, пишет ИА «Татар-информ».

По словам старшего помощника прокурора республики Руслана Галиева, прокуратура организовала свою проверку произошедшего. Расследование уголовного дела находится на контроле ведомства.