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Арестович пригрозил Вашингтону истерикой, если США не передадут Украине РСЗО

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Советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович предупредил, что Киев устроит Вашингтону «образцово-показательную истерику» в случае, если США не передадут реактивные системы залпового огня (РСЗО).

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«Но это речь идет о ракетах, а не о комплексах. Решение о комплексах будет приниматься в ближайшее время, и мы поймем, поставляют их или нет. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — цитирует Арестовича издание «Страна.UA» 30 мая.

Ранее в тот же день президент США Джо Байден заявил, что Соединенные Штаты не будут снабжать Украину ракетами, благодаря которым можно наносить удары по России. Газета The Washington Post отметила, что возможность представления Украине РСЗО, исключая дальнобойные ракеты с дальностью действия свыше 290 км, до сих пор находится на рассмотрении Белого дома, поскольку такие поставки могут способствовать еще большему разжиганию конфликта вокруг Украины.

В ответ на это российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов сказал, что РФ надеется на торжество здравого смысла и отказ Штатов поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Он добавил, что беспрецедентная накачка украинской армии вооружением увеличивает риски расширения конфликта.

31 мая политолог Андрей Кошкин рассказал «Известиям», что решение Вашингтона не поставлять Киеву РСЗО большой дальности говорит об изменении отношения Америки к происходящему на Украине и в Донбассе и, следовательно, о спаде антироссийских настроений в администрации Байдена.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что западные государства организовали «адскую карусель» из поставок оружия. Она заявила, что такие действия приводят к гибели людей. На фоне роста поставок оружия Киев начал устраивать еще больше провокаций и ударов по приграничным селам России.

Государства Запада нарастили военную поддержку Украины с начала специальной военной операции России по защите мирного населения Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Ситуация в ЛНР и ДНР обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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