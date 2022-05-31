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Боррель признал невозможность запретить России продавать нефть третьим странам

Боррель признал, что ЕС не может запретить России продавать нефть третьим странам
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Евросоюз не может запретить странам покупать нефть из России, но надеется, что для поиска новых клиентов Москва должна будет продавать ее со скидкой. Об этом во вторник, заявил глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель по прибытии на саммит ЕС.

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«Мы не можем предотвратить, чтобы Россия продавала свою нефть кому-то еще, мы не настолько могущественны», — приводит его слова агентство Reuters.

По словам Борреля, страны Евросоюза являются самыми важными клиентами России, поэтому ей придется искать новых покупателей и снижать цены.

«Наша цель, чтобы у России было меньше финансовых ресурсов для поддержки ее военной машины», — заключил он.

Ранее в этот день лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Европейского союза Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ». При этом он подчеркнул, что эмбарго на российскую нефть не будет распространяться на поставки энергоресурса по трубопроводу.

Постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в свою очередь заявил, что Россия найдет других импортеров нефти.

26 мая агентство Bloomberg со ссылкой на аналитиков Kpler сообщило, что в апреле Азия впервые стала крупнейшим импортером российской нефти, обогнав Европу. По словам аналитика Джейн Се, совокупный объем нефти из России у Индии и Китая вырос до рекордного уровня в основном из-за увеличения закупок Индии.

24 мая глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила о том, что Евросоюз не в состоянии немедленно и полностью отказаться от нефти из России. Она обосновала это тем, что немедленный отказ поднимет цены на черное золото и будет выгоден Москве, чего Европа не хочет допускать.

Комментируя европейские ограничения на поставку российских углеводородов, президент РФ Владимир Путин 17 мая заявил, что европейские государства в долгосрочной перспективе стали территориями с высокими ценами на энергоресурсы. Он подчеркнул, что ЕС совершает экономическое аутодафе, отказываясь от российских энергоносителей.

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