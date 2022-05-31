Жители Благовещенска выбрали место для благоустройства в 2023 году
В Благовещенске в 2023 году благоустроят «Сквер водников». Это место стало лидером голосования по выбору территорий для преображения в следующем году. За сквер свои голоса отдали порядка 8 тыс. человек из более чем 19 тыс. проголосовавших.
Всего же на выбор благовещенцам было предложено пять скверов. Меньше всего голосов (1,3 тыс.) получила территория в районе аэропорта, 2, пишет ИА PriamurMedia.
По словам мэра города, Олега Имамеева, впервые за четыре года первое место в голосовании заняла территория в центре, а не в отдаленном районе. В предыдущие годы лидерами голосования становились Плодопитомник, Моховая Падь, микрорайон и Тайвань, — отметил градоначальник.
Благоустроят сквер в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».
Ранее сообщалось, что в Благовещенске в рамках нацпроекта приведут в порядок в этом году 60 дворовых территорий.