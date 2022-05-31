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Анонсирована программа культурных площадок Москвы к Дню защиты детей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В честь Дня защиты детей в московских учреждениях культуры пройдет больше 140 праздничных мероприятий: командные игры, экскурсии, концерты, спектакли и кинопоказы.

«Программа будет идти с 1 по 4 июня. Ее подготовили парки, музеи, библиотеки, культурные центры и кинотеатры сети «Москино», — рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Так, 1 июня Центральная городская детская библиотека имени Гайдара приглашает детей на спектакль «Муха-цокотуха». После представления состоится мастер-класс художника-иллюстратора Тани Карчун и пройдет встреча с детской писательницей Ксенией Беленковой. Завершит программу шоу мыльных пузырей.

В сети «Москино» покажут детские фильмы советского и российского режиссера, сценариста и актера Ролана Быкова «Пропало лето», «Айболит-66» и «Внимание, черепаха!». В тот же день музей-заповедник «Царицыно» приглашает желающих на экскурсию «Диковины старого парка», на которой можно будет прогуляться по живописным аллеям и узнать о некоторых особенностях садово-паркового искусства.

3 июня на летней эстраде сада «Эрмитаж» состоится концерт учеников одной из московских творческих студий. Они исполнят фрагменты балетов «Лебединое озеро», «Щелкунчик» и «Дон Кихот». А в парке «Дубки» 4 июня пройдет занятие по брейк-дансу, для самых маленьких там устроят шоу мыльных пузырей.

В последний день празднования в парке «Фили» запланированы концерт с песнями из советских мультфильмов, конкурсы и дискотека, а также пройдет детский благотворительный фестиваль «PROдобро».

Участие в большинстве мероприятий бесплатное, однако на некоторые из них нужно предварительно зарегистрироваться.

С 2018 года в столице реализуется программа «Мой район». Она предполагает развитие всех 146 районов и поселений Москвы. На основе пожеланий жителей благоустраиваются улицы и парковые зоны, ремонтируются и переоснащаются социальные и медицинские учреждения, появляются новые культурные пространства и спортивные площадки.

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