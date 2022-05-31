Один человек погиб и четверо пострадали в массовом ДТП в Нижнекамске
В городе Нижнекамске (Татарстан) в результате столкновения трех автомобилей погиб человек. Об этом сообщает пресс-служба республиканского МВД.
Авария произошла утром 31 мая на Соболековском тракте. Водитель Mazda 6 выехал на встречку и врезался в Renault Fluence и «Ниву». По словам очевидцев, одна из машин вылетела в кювет и перевернулась, у другой оторвало двигатель.
Водитель Renault в результате ДТП погиб. Как рассказали InKazan.ru в региональном минздраве, еще четыре человека получили травмы и были госпитализированы. Состояние троих пострадавших оценивается как удовлетворительное, еще один человек находится в реанимации.
Все обстоятельства случившегося устанавливаются.
В ночь на 30 мая два легковых автомобиля столкнулись недалеко от поселка Мурыгино в Кировской области. Оба водителя погибли, еще четыре человека получили травмы.