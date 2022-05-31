Вучич вступил в должность президента Сербии на второй срок

Александр Вучич 31 мая принес присягу перед парламентом Сербии и вступил в должность президента на второй пятилетний срок.

«Клянусь все свои силы посвятить <…> осуществлению человеческих прав и свобод, уважению и защите Конституции и закона, сохранению мира и благосостояния всех граждан Республики Сербия и буду добросовестно и ответственно исполнять свои обязанности», — сказал Вучич. Трансляцию мероприятия вели местные телеканалы.

Также политик пообещал беречь Косово и Метохию и двигаться в Евросоюз. После произнесения текста присяги прозвучал гимн Сербии.

4 апреля на основании подсчета более 90% голосов стало известно, что Вучич победил на президентских выборах.

12 мая Совет Европы получил и передал в комитет министров заявку частично признанной республики Косово на вступление в организацию.

В ответ на это Вучич заявил, что это нарушение не только международного права, но и всех норм и резолюций. Он пообещал, что «всё пройдет не так легко, как они [Косово] себе представляли».

В 2008 году косовско-албанские структуры в Приштине провозгласили независимость от Сербии. Согласно сербской Конституции, территория непризнанного государства является автономным краем Косово и Метохия в составе страны. Республику не признают десятки стран, в том числе Россия, Китай, Испания и Греция.