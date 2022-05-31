Два пляжа не смогут открыться с началом купального сезона в Уфе
Восемь пляжей откроются с началом купального сезона в Уфе. Еще две территории не смогут принять отдыхающих.
По данным городской администрации, в зоне отдыха «Ак Яр Нижегородка» сезон не будет открыт вовремя из-за подъема реки Белой. На пляже «Карьерное» начало купального сезона отложено из-за низкого уровня воды в озере Глубокое. Об этом сообщает «МедиаКорСеть».
По словам начальника управления гражданской защиты Уфы Рафаэля Ахметова, пляжное оборудование на территориях имеется, оно будет установлено после нормализации обстановки на водоемах.
С 1 июня отдыхающих примут восемь городских пляжей. Всего в Башкирии планируют организовать 137 пляжей в 57 муниципалитетах.
В Рязани к началу купального сезона подготовили пять пляжей. Они откроются 1 июня. Однако решение о возможности купания будет приниматься в зависимости от погодных условий.