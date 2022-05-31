Ростуризм разработал 133 маршрута для автомобильных путешествий по России

В Ростуризме разработали 133 маршрута для автомобильных путешествий по России. Об этом сообщается на сайте ведомства во вторник, 31 мая.

«Портал Ростуризма Russia.Travel предлагает на выбор 133 готовых туристических автомаршрута по всей России — Золотому кольцу, Карелии, Кольскому полуострову, Крыму, Северному Кавказу, Сибири, Уралу и т. д», — говорится в сообщении.

В Ростуризме отметили, что автотур можно запланировать на лето, а также на выходные, чтобы за несколько дней посетить находящиеся поблизости достопримечательности и города.

Глава ведомства Зарина Догузова отметила, что задачей Ростуризма является разработка удобных и интересных автомаршрутов, а также их обустройство. С этой целью осуществляются гранты, пишет «Москва 24».

Она уточнила, что в стране существует ряд популярных брендовых направлений для поездок на машине, среди которых Золотое кольцо, трасса между Москвой и Санкт-Петербургом или маршрут в сторону Черного моря.

Догузова добавила, что есть дороги, входящие в мировые рейтинги, например Чуйский тракт, признанный одной из самых красивых автодорог в мире.

«В этом году она отмечает 100-летие с момента присвоения статуса трассы государственного значения, эта живописная дорога уже сама по себе — достопримечательность Алтая», — рассказала глава Ростуризма.

Ранее, 19 мая, депутат Госдумы Султан Хамзаев высказал мнение, что россиянам, которые выбирают отдых внутри России, необходимо предоставлять дополнительную неделю оплачиваемого отпуска. По его словам, внутренний туризм нуждается в поддержке.

Мера поддержит не только отечественную туротрасль, но и граждан, выразил уверенность депутат. Неделю отпуска можно выделить работнику, если не менее двух недель отдыха он проведет на российских курортах, отметил парламентарий. Свои предложения Хамзаев намерен направить в Ростуризм.