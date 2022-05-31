Режим ЧС ввели в районе Приамурья из-за разлива реки

В Зейском районе Амурской области введен режим ЧС из-за разлива реки Правый Уркан. Дорога Зея — Тыгда перемыта в трех местах, в селе Ивановка подтоплено 13 приусадебных участков.

В Амурском центре гражданской защиты и пожарной безопасности ИА PriamurMedia пояснили, что режим ЧС действует на территории Зейского района с апреля 2021 года. Это связано с аварийным состоянием дорог. Теперь в распоряжение о ЧС внесли изменения. Туда добавили зону границы ЧС на дороге регионального значения «Подъезд к селу Ивановка».

По данным на утро вторника, 31 мая, уровень воды у Ивановки составляет 693 см. Отметка опасного явления — 670 см. Для жителей села в соседнем населенном пункте, Овсянке, развернули пункт временного размещения. Автомобильного сообщения с Ивановкой нет, продукты и лекарства туда привозят спасатели на лодках.

Амурская служба новостей сообщает, что накануне спасателям пришлось вызволять из водного плена рыбаков. Трое жителей Зеи выехали на рыбалку в район Ивановки, но из-за разлива реки не смогли самостоятельно выбраться из населенного пункта. Рыбаков переправили через реку на лодках, свои автомобили они оставили в селе.

Ранее сообщалось, что режим ЧС действует в Селемджинском районе Амурской области. Там во время ледохода был частично разрушен мост через реку Селемджу на дороге Экимчан — Злотоустовск. Жителям сел Ольгинск, Ивановское и Злотоустовск продукты и товары первой необходимости а также лекарства переправляют на лодках. С 1 июня к этой работе подключится вертолет Ми-8 Амурской авиабазы. Он будет делать один рейс в неделю. Кроме того, планируется организовать понтонную переправу.