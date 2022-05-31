Тротуар возле сгоревшего здания в Нижнем Новгороде закроют для пешеходов

В Нижнем Новгороде ограничат доступ пешеходов на тротуар возле сгоревшего дома по улице Большой Печерской. Специалисты проведут аварийные работы в здании.

Возгорание в доме № 54 произошло днем 30 мая. Огонь охватил площадь 510 кв. м. В ликвидации пожара в деревянной постройке участвовали 45 сотрудников МЧС и 12 единиц техники.

Здание, в котором начался пожар, не является объектом культурного наследия. Дом признан аварийным и расселен. Однако в ходе пожара пострадало соседнее строение — объект культурного наследия «Дома Чардымова», пишет ИА «НьюсНН».

В комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций уточнили, что движение на тротуаре возле пострадавших строений весьма оживленное. В связи с этим принято решение ограничить движение пешеходов на время восстановления зданий. Рабочие в ручном режиме будут демонтировать аварийные элементы домов и укреплять уцелевшие конструкции.