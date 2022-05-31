Пожар в здании администрации стадиона «Металлург» произошел в Липецке

В Липецке горело административное здание стадиона «Металлург». Работники потушили огонь самостоятельно, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожар произошел 30 мая на третьем этаже здания. Огнем был уничтожен потолочный светильник, также пострадала отделка стен, потолка и пола в коридоре этажом ниже.

Работники администрации стадиона потушили пламя самостоятельно до прибытия пожарных, уточняет LipetskMedia.

Днем того же дня в селе Борисовка Добровского района сгорел Volkswagen Passat, а в деревне Тешевка Задонского района — автомобиль «Нива». Вечером пожарные выезжали на тушение мусора в доме № 10 по улице Меркулова в Липецке. Огонь повредил перила лестницы.

Еще одно возгорание произошло в ночь на 31 мая в селе Доброе. На улице Калинина загорелась котельная, расположенная внутри двухэтажного дома. Площадь пожара составила 4 кв. м, пишет GOROD48.

Всего за минувшие сутки на территории региона зафиксировано шесть пожаров.