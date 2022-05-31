Величину прожиточного минимума увеличили в Тюменской области

В Тюменской области приняли новую величину прожиточного минимума. Соответствующее постановление подписал губернатор Александр Моор.

Прожиточный минимум будет увеличен с 1 июня. Величина на душу населения составит 13 919 рублей. Сумма увеличена почти на 2 тыс. рублей. Для трудоспособного населения прожиточный минимум увеличили с 13 026 до 15 172 рублей, пишет портал «Наш город».

Для пенсионеров прожиточный минимум будет составлять 11 970 рублей, для детей — 13 723 рубля. Такие величины утверждены до 31 декабря 2022 года.

30 мая премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил о подписании постановления об индексации с 1 июня минимального размера оплаты труда, прожиточного минимума и пенсий неработающим пенсионерам на 10%. По его словам, на индексацию соцвыплат более чем для 50 млн граждан предусмотрено свыше 500 млн рублей.