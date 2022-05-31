«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа компании GasTerra из-за неоплаты в рублях

«Газпром» полностью прекратил газовые поставки компании GasTerra из Нидерландов из-за того, что вторая отказалась платить за энергоресурс в российских рублях. Во вторник, 31 мая, власти РФ пояснили, что решение принято в соответствии с указом президента РФ Владимира Путина № 172 от 31.03.2022 года.

«Компании «Газпром экспорт» по состоянию на конец понедельника, 30 мая, не пришел платеж за поставки газа за апрель от GasTerra B.V.», — говорится в Telegram-канале «Газпрома».

В прошлом году Российская Федерация экспортировала в Нидерланды примерно 6,67 млрд куб. м природного газа.

30 мая GasTerra отказалась оплачивать российский газ в рублях, объяснив это страхом обрушения санкций в противном случае. Помимо этого открытие счетов в Москве по законодательству РФ и «контроль над ними со стороны российского режима» якобы являются существенной угрозой для гронингенской компании. Согласно пресс-релизу GasTerra, компания предполагала приближающееся прекращение поставок российского газа и заблаговременно приобрела энергоноситель у других поставщиков.

14 мая Еврокомиссия (ЕК) распространила новый регламент, по которому импортеры из Европы смогут и дальше расплачиваться за газ из России, не нарушая наложенных на Москву санкций. Исполнительный орган ЕС рассказал правительствам Европейского союза на закрытом заседании, что руководство не мешает компаниям открывать счета в Газпромбанке и позволит им покупать газ в соответствии с санкциями ЕС.

Ранее, 19 мая, вице-президент ЕК Франс Тиммерманс сказал, что производить оплату за газ из России в рублях ненормально, и компании из Европы должны оплачивать его исключительно в евро и долларах. Член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик, комментируя слова Тиммерманса, заявил «Известиям», что на сегодняшний день стоит признать, что для Европы оплата российского газа в рублях — единственный вариант.

До этого, 27 апреля, также в связи с неоплатой за газ в рублях «Газпром» уже приостановил экспорт голубого топлива в Болгарию и Польшу. При этом компания предупредила, что сократит транзит в другие страны, если София и Варшава начнут незаконный отбор газа. В компании уточнили, что Болгария и Польша — транзитные государства. После этого стало известно, что Польша стала покупать российский газ реверсом из Германии.

С 1 апреля Россия стала по-новому принимать платежи за газ от недружественных государств, чтобы уйти от доллара и евро в таких расчетах. Соответствующий указ подписал 31 марта президент России Владимир Путин. Глава государства отмечал, что отказ платить в российской валюте Москва будет воспринимать как неисполнение контрактных обязательств. Однако ряд стран G7 и Евросоюза счел требование РФ нарушением контрактов и отказался платить.