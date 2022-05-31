Путин и Алиев рассмотрели ход реализации договоренностей по Карабаху

Президент России Владимир Путин обсудил с азербайджанским лидером Ильхамом Алиевым ход реализации договоренностей по Карабаху. Об этом во вторник, 31 мая, сообщает пресс-служба Кремля.

Разговор состоялся по инициативе азербайджанской стороны.

«Рассмотрен ход реализации договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении от 9 ноября 2020 года, 11 января и 26 ноября 2021 года с акцентом на решение конкретных вопросов, связанных с налаживанием в регионе мирной жизни и укреплением стабильности, разблокированием экономических связей и транспортных коммуникаций», — говорится в сообщении.

Алиев также проинформировал российского лидера о состоявшейся 22 мая в Брюсселе встрече с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и председателем Европейского совета Шарлем Мишелем.

Кроме того, стороны обсудили актуальные аспекты двустороннего сотрудничества в торгово-экономической области и подтвердили обоюдный настрой на дальнейшее углубление российско-азербайджанского партнерства.

22 мая стало известно, что президент Азербайджана, премьер-министр Армении и глава Евросовета договорились в Брюсселе о начале работы армяно-азербайджанской комиссии по делимитации границ. В ходе трехсторонней встречи обсуждались вопросы, связанные с подготовкой к переговорному процессу по нормализации отношений между Баку и Ереваном, гуманитарными проблемами и урегулированием нагорнокарабахского конфликта.

9 апреля Путин провел телефонные переговоры с Пашиняном. Стороны заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и о начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы.

7 апреля Пашинян и Алиев поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

В ноябре 2020 года при участии России Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен военнопленными и передачу Арменией Азербайджану ряда районов региона.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.