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На Украине приговорили пленных военных РФ к 11,5 года лишения свободы

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Фото: twitter.com
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Украинский суд приговорил пленных российских военных Александра Бобыкина и Александра Иванова к 11,5 года лишения свободы каждого. Заседание транслировалось 31 мая на сайте судебной власти Украины.

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«Суд постановил признать Бобыкина виновным в предъявленном обвинении и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы. <...> Иванова признать виновным <...> и назначить наказание в виде 11 лет и шести месяцев лишения свободы», — сказал судья.

Военнослужащих из РФ судили на Украине по обвинению в нарушении законов и обычаев войны. В ходе судебных заседаний они признали свою вину. Обвинение просило для них максимальный срок, предусмотренный по статье, по которой им предъявлено обвинение, — 12 лет. Защита же настаивала на минимально возможном — восьми годах лишения свободы.

Ранее, 23 мая, в рамках другого процесса суд в Киеве приговорил российского военнослужащего Вадима Шишимарина к пожизненному лишению свободы. Его обвинили в нарушении законов и обычаев войны. По данным следствия, Шишимарин якобы виновен в убийстве мирного жителя Сумской области Украины.

В тот же день пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, есть ли реакция на ожидание приговора российскому военному в Киеве, заявлял, что Россия не имеет много возможностей для его защиты на Украине на месте, но меры будут приниматься по другим каналам.

Тогда же ситуацию «Известиям» прокомментировал и политолог Павел Данилин. По его мнению, в судебном процессе над Шишимариным заранее были определены виновный и мера наказания. Политолог сослался на 438-ю статью Уголовного кодекса Украины, под которую подпадает 90% боевиков радикальной националистической группировки «Азов», в отношении членов которой в РФ возбуждены уголовные дела, за пытки российских военнопленных, однако, как отмечает Данилин, ни один из них не понес наказания.

24 февраля Москва начала спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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