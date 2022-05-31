Прокуратура начала проверку отключения пяти домов от газа в Облучье
В городе Облучье в ЕАО прокуратура проводит проверку по факту прекращения подачи газа в пять многоквартирных домов. Утечка на кабельно-распределительной сети произошла в понедельник, 30 мая.
Газа не было в домах на улицах Интернациональная и Ключевая. По предварительным данным, это произошло из-за неполадок на отдельном участке газопроводной сети. К их устранению рабочие приступят завтра, 1 июня.
Районной прокуратуре предстоит установить детали аварии. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, пишет ИА EAOMedia.
Ранее в Биробиджане жители домов по нескольким улицам остались без газа из-за отсутствия на подстанциях голубого топлива. В аварийной службе 104 сообщали, что на подстанциях закончился газ. По результатам прокурорской проверки в отношении юридического лица — АО «Биробиджаноблгаз» — возбудили административное дело. Генеральному директору внесли представление об устранении нарушений федерального законодательства.