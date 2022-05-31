Инвентаризацию деревьев провели в пяти районах Ставрополья

Инвентаризация зеленых насаждений проводится в Ставропольском крае. Специалисты «Ставкрайимущества» пересчитали деревья в пяти районах.

Инвентаризация необходима для определения объемов зеленых насаждений на участках, в населенных пунктах и муниципалитетах. Эта работа помогает в сохранении и восстановлении деревьев и других растений, а также в благоустройстве и застройке новых кварталов. Об этом сообщает NewsTracker.

Работы завершились в Александровском, Андроповском, Буденновском, Красногвардейском и Предгорном муниципальных районах.

В Тамбове специалисты выявили массовую гибель деревьев. Погибшие ясени спилили возле входа в городской Парк культуры и отдыха. Предполагается, что растительность пострадала из-за вредителя — ясеневой златки.