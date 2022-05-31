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Детская оздоровительная кампания стартовала в Оренбургской области

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Загородные лагеря Оренбургской области приняли больше 1,5 тыс. детей. Основные заезды запланированы с 1 июня.

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Летом 2022 года в регионе будет работать 886 детских лагерей различных типов, в том числе 48 загородных лагерей, два палаточных лагеря, пять лагерей труда и отдыха, а также 831 лагерь с дневным пребыванием. Об этом пишет РИА «Оренбуржье». Продолжительность смен в основном составляет 14 или 21 день. 30 мая 900 детей приняли лагеря «Город детства», «Зарница», «Березки» и «Лукоморье». Еще 570 детей уже заехали в лагерь «Самородово».

Детская оздоровительная кампания охватит около 80 тыс. детей, в том числе 47 тыс. детей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

«Основной тренд этого года — патриотическое воспитание. Также будет уделено внимание обучению детей плаванию. Все 23 лагеря, имеющие места для купания, включили в свою программу мероприятия по этому направлению», — сообщила вице-губернатор по социальной политике Оренбуржья Татьяна Савинова.

Подготовка лагерей проводилась с учетом требований антитеррористического, санитарного и противопожарного законодательства. Все учреждения получили положительное заключение экспертно-методического совета.

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