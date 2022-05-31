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McDonald's подала заявку на регистрацию еще трех новых брендов

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Фото: ТАСС/Виталий Смольников
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Бывшая компания McDonald's подала в Роспатент заявки на регистрацию еще трех брендов — «Это он», «Точно он» и «Компас». Об этом во вторник, 31 мая, сообщает Агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на соответствующую документацию.

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До этого также появилась информация о том, что компания подала заявки на регистрацию четырех брендов: «Только так», «Весело и вкусно», «Тот самый» и «Свободная касса».

Согласно новым заявкам, товарные знаки «Это он», «Точно он» и «Компас» регистрируются по классам международной классификации товаров и услуг (МКТУ) № 16, 18, 25, 28, 29, 30 и 43. Это позволяет производить и продавать сэндвичи, супы, мороженое, кофе, чай, молочные коктейли, картофель фри, креветки, а также игрушки, картонные упаковки, одежду, зонты и рюкзаки. Под этим брендом также можно открывать закусочные, бары, кафе и рестораны, в том числе с едой навынос.

Заявки на регистрацию новых марок поданы ООО «Макдоналдс» 27 мая 2022 года. Сейчас компания, согласно данным ЕГРЮЛ, принадлежит американской McDonald's Corporation. 19 мая стало известно, что компания продаст бизнес в России партнеру-франчайзи Александру Говору — нефтянику из Новокузнецка, который будет его развивать под новым брендом.

В пресс-службе McDonald's сообщили агентству «Москва», что будут выбирать новое название из пяти вариантов.

26 мая в McDonald's заявили, что сеть заработает под новым брендом в Москве уже в июне. Все рестораны сети в России откроются до 15 июля. Заведение на станции метро «Пушкинская» в столице откроется первым — 12 июня. Как рассказал «Известиям» сотрудник ресторана сети на Пушкинской площади в Москве, работникам McDonald's уже выдали новую форму. По его словам, она полностью черная: футболка и кепка, все желтые буквы М уберут, но все остальное «будет тем же, что и было».

В пресс-службе McDonald's назвали сообщения о том, что форма работников останется прежней, слухами. Также там не подтвердили исчезновение бигмака из меню.

В тот же день столичный мэр Сергей Собянин рассказал, что правительство города поддержит возобновление работы McDonald’s под новым брендом. Мэр добавил, что 95–98% всех продуктов, используемых McDonald’s в России, являются отечественными.

McDonald's объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне спецоперации по защите Донбасса. Решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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