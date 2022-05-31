Житель Твери перечислил мошенникам больше 5,5 млн рублей

В Твери возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчина лишился 5,53 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что на счете мужчины якобы зарегистрированы подозрительные операции. Тверитянину предложили перевести все накопления на «безопасный» счет, пишут «Тверские ведомости».

Потерпевший направился в салон связи и осуществил крупные переводы. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», ведется розыск преступника.

Еще одной жертвой дистанционного обмана стала жительница Вышневолоцкого округа. В феврале она увидела рекламу с предложением заработка на бирже. До мая женщина осуществляла переводы на счета, которые продиктовали мошенники. Когда потерпевшая решила вывести деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.