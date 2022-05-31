Реклама
Прямой эфир
Армия
Российская авиация сбила украинский самолет Су-25 в Николаевской области
Мир
Российский сухогруз «Астрахань» покинул порт Мариуполя
Мир
В МИД РФ заявили о тысяче экстремистских происшествий у российских посольств
Мир
Шольц заявил о планах сделать бундесвер самой большой армией в Европе
Мир
На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских боевиков
Происшествия
Предприятие в Белгородской области пострадало от обстрела со стороны Украины
Экономика
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа нидерландской GasTerra
Мир
В МИДе отметили дефицит здравого смысла в политике ЕС в отношении РФ
Мир
Эрдоган заявил о неизменности позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Запорожской области перешли на российскую связь
Мир
В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой

Житель Твери перечислил мошенникам больше 5,5 млн рублей

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Твери возбуждено уголовное дело по факту крупного мошенничества в отношении 57-летнего местного жителя. Мужчина лишился 5,53 млн рублей.

ЦБ РФ инициировал блокировку 38 сайтов мошенников с начала мая

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником службы безопасности банка. Собеседник рассказал, что на счете мужчины якобы зарегистрированы подозрительные операции. Тверитянину предложили перевести все накопления на «безопасный» счет, пишут «Тверские ведомости».

Потерпевший направился в салон связи и осуществил крупные переводы. После этого злоумышленник перестал выходить на связь.

Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество», ведется розыск преступника.

Еще одной жертвой дистанционного обмана стала жительница Вышневолоцкого округа. В феврале она увидела рекламу с предложением заработка на бирже. До мая женщина осуществляла переводы на счета, которые продиктовали мошенники. Когда потерпевшая решила вывести деньги, злоумышленники перестали выходить на связь.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022