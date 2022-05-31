Учащиеся художественной школы раскрасили остановки в Хабаровске

В Хабаровске преобразились остановки общественного транспорта. В благоустройстве краевой столицы приняли участие учащиеся детской школы искусств № 7.

Они украсили остановки в Индустриальном районе: изменился вид остановок «Школа № 52» и «Заводская», причем юные художники сами создали эскизы и воплотили их в жизнь, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на городскую администрацию.

По словам главы комитета по управлению Индустриальным районом Марии Матаевой, администрация предварительно обратилась к местным предпринимателям с просьбой помочь в покупке красок и кисточек. Затем художники взялись за работу. Они изобразили на остановках морскую гладь и закат.

Руководители района планируют таким же образом преобразить еще пять остановок.