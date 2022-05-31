Бешеная собака покусала шесть человек в Ульяновской области
Бешеная собака напала на шесть человек в селе Новочеремшанск в Ульяновской области. На территории населенного пункта введен карантин, проводятся мероприятия по ликвидации очага болезни.
По данным агентства ветеринарии региона, собака содержалась без привязи и постоянно находилась на самовыгуле. В апреле животное напало на нескольких человек. Всем пострадавшим оказана медицинская помощь.
Ветеринары провели обследование эпизоотического очага, пишет ulpravda.ru. Специалисты провели вынужденную дезинфекцию и обошли дворы для учета животных. Все питомцы были подвергнуты профилактической вакцинации. Кроме того, с владельцами собаки проведена профилактическая беседа насчет недопустимости самовыгула.
По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению противопожарной безопасности Новомалыклинскому району выделены дополнительные средства на отлов животных на неблагополучной территории.
В Рязанской области карантин по бешенству ввели на трех территориях. Вакцинацию против бешенства за неделю прошли 825 собак и 879 кошек.