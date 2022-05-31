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На крупный IT-конкурс в Москве поступили заявки из 28 стран

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Фото: РИА Новости/Максим Богодвид
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Более 2 тыс. разработчиков из 63 регионов России и еще 27 стран зарегистрировались для участия в хакатоне Moscow City Hack, сообщила заместитель мэра столицы Наталья Сергунина.

Соревнование пройдет с 10 по 13 июня в онлайн-формате. Командам предстоит создать новые цифровые продукты и сервисы по заданию городских структур и крупных компаний.

«Заявки на участие принимаются до 6 июня, но уже сейчас мы видим, какой популярностью среди разработчиков пользуется хакатон», — рассказала Сергунина.

Подать заявку можно на сайте Агентства инноваций Москвы, которое готовит задания для участников. Также задачи для них разрабатывают центр «Мосволонтер», комитет общественных связей и молодежной политики и профильные столичные департаменты.

По словам руководителя департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислава Овчинского, конкурсантам предлагается создать инструмент по сбору информации о разработках столичных предприятий для сервиса подбора альтернативных поставщиков оборудования, комплектующих и материалов.

«Сегодня промышленность требует современных решений. Наряду с инженерами востребованы и IT-специалисты, которые разбираются в инновациях, могут настроить работу любой роботизированной производственной линии или создать необходимый сервис в кратчайшие сроки», — отметил Овчинский.

Итоги состязания подведут 21 июня, победителями станут 15 команд, они разделят призовой фонд в размере 3,4 млн рублей. Лучшие из них смогут запустить пилотные IT-проекты на базе инфраструктуры заказчиков.

В 2018 году в столице была утверждена программа мэра Москвы «Мой район». Ее базовый принцип — формирование комфортного городского пространства в каждом столичном районе, как бы далеко от центра он ни находился. Программа строится на основе идей и пожеланий москвичей, учитывает историю, традиции, инфраструктурные и социальные особенности районов. Горожане сами предлагают, что хотят изменить и усовершенствовать там, где они живут.

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