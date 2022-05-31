Вдова Моторолы рассказала о последних минутах его жизни

Вдова командира противотанкового специального подразделения Донецкой Народной Республики (ДНР) «Спарта» Арсена Павлова (Моторолы) Елена рассказала «Известиям» о последних минутах его жизни.

Елена рассказала, что в день гибели Моторола планировал провести время вместе с семьей.

«Я была дома в этот момент с детьми. Мы ждали его на улице. Он попросил: «Подожди меня, вместе поднимемся». Мы собирались купать детей. Мы стояли, ждали, но замерзли и поднялись буквально на 10 минут раньше него», — вспоминает она.

Позже Павлов добрался до дома и попросил жену открыть ему дверь. Елена вместе с дочерью пошли встречать главу семейства, однако а этот момент прогремел взрыв. Ударной волной выбило дверь квартиры.

«Он приехал, написал мне сообщение, чтобы я открыла дверь. Я стала идти к двери, дочь впереди бежала. Прозвучал взрыв, вынесло дверь. Так и узнала. Погиб сразу», — рассказала Елена.

20 мая президент России Владимир Путин присвоил Павлову орден Мужества посмертно. Российский лидер присвоил Мотороле орден «за мужество, отвагу и самоотверженность, проявленные в ходе выполнения задач по обеспечению защиты прав и свобод соотечественников».

Арсен Павлов — участник конфликта на востоке Украины, командир противотанкового специального подразделения «Спарта» ДНР. Полковник Вооруженных сил и Герой ДНР.

Комбат ополчения Павлов погиб 16 октября 2016 года. Взрывное устройство сработало в лифте его дома в центре Донецка. Власти ДНР квалифицировали этот случай как теракт, организованный украинскими спецслужбами. Генеральная прокуратура ДНР возбудила уголовное дело в отношении бывшего президента Украины Петра Порошенко по подозрению в организации убийства Моторолы.