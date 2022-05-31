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Жителя Ижевска задержали из-за пожара с тремя погибшими

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Мужчину, обвиняемого в пожаре с тремя погибшими, задержали в Ижевске. По версии следствия, местный житель заснул с непотушенной сигаретой.

Пожар произошел 27 мая на улице Колхозной. В трехэтажном доме, который построил и разбил на квартиры частный предприниматель, загорелось помещение на втором этаже. Пожарные боролись с огнем больше часа. В результате возгорания погибли 32-летняя женщина с годовалым ребенком, а также 74-летняя пенсионерка. Об этом сообщает Udm-info.ru.

В правоохранительных органах считают, что обвиняемый заснул в пьяном состоянии с непотушенной сигаретой, что привело к возгоранию в его квартире. Затем огонь перекинулся на соседние помещения. Сам виновник пожара почувствовал дым и успел выбраться из дома.

Уголовное дело возбуждено по ч. 3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»). Обвиняемый помещен под стражу.

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