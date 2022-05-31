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Путин пожелал успехов желающему переизбраться на новый срок главе Удмуртии

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Фото: РИА Новости/Михаил Метцель
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Президент России Владимир Путин 31 мая пожелал успехов главе Удмуртии Александру Бречалову, который сообщил о планах выдвинуть свою кандидатуру на новый срок.

В ходе беседы с главой государства, которая прошла в формате видеоконференции, Бречалов рассказал о проделанной работе и поделился планами на ближайшие годы в регионе.

«Я готов и хочу работать дальше. Если вы поддержите, то я хотел бы продолжить работу в республике и выдвинуть свою кандидатуру на предстоящих выборах главы Удмуртской Республики», — сказал Бречалов.

«Желаю вам успехов! Всего хорошего», — ответил Путин.

Глава Удмуртии избирается сроком на пять лет.

На предыдущих выборах, которые состоялись в 2017 году, свои голоса за Бречалова отдали 78,16% избирателей.

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