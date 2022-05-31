Продажу алкоголя на один день ограничат в Оренбургской области

Продажу алкоголя ограничат в Оренбургской области в День защиты детей. Нарушителям запрета грозит административное наказание.

Издание «Урал56.Ру» отмечает, что праздник пропагандирует семейные ценности. Концепция праздника не соответствует свободной торговле спиртного в магазинах. Ограничение на розничную продажу алкоголя вводится в ряде регионов 1 июня.

Временные изменения не затрагивают предприятия общественного питания.

В марте три человека погибли от отравления суррогатным алкоголем в Оренбуржье, еще один человек был госпитализирован. Пострадавшие употребляли некачественный алкоголь.