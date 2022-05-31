В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят вспышку оспы обезьян
1 июня в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?».
Почему вирус оспы обезьян начал распространяться по миру? Есть ли случаи заражения в России? Кого в первую очередь поражает оспа обезьян? Существуют ли тест-системы и вакцина?
Участники:
- Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;
- Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог;
- Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи;
- Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.
Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.
Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.
Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.
Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.
Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.
Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.