В пресс-центре МИЦ «Известия» обсудят вспышку оспы обезьян

1 июня в 13:00 в пресс-центре МИЦ «Известия» состоится пресс-конференция на тему: «Оспа обезьян: возможна ли новая пандемия?».

Почему вирус оспы обезьян начал распространяться по миру? Есть ли случаи заражения в России? Кого в первую очередь поражает оспа обезьян? Существуют ли тест-системы и вакцина?

Участники:

Наталья Пшеничная, заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора;

Павел Волчков, руководитель лаборатории геномной инженерии МФТИ, вирусолог;

Анатолий Альтштейн, профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи;

Петр Чумаков, заведующий лабораторией пролиферации клеток Института молекулярной биологии имени В. А. Энгельгардта.

Для аккредитации в пресс-центр необходимо на почту прислать ФИО, серию и номера паспортов съемочной группы.

Важно: мероприятие можно будет также посетить онлайн. Представители СМИ могут принять участие в пресс-конференции дистанционно при предварительной аккредитации. Для этого необходимо прислать на почту ФИО, название СМИ и мобильный номер, привязанный к установленному приложению Telegram.

Трансляция будет доступна на сайте iz.ru.

Аккредитация СМИ: press-center@iz.ru, тел. (495) 937-61-70, доб. 4805.

Вход для представителей СМИ по предварительной аккредитации при предъявлении паспорта или пресс-карты.

Адрес: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, к. 57, с. 3, 2-й этаж.