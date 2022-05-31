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Три человека пострадали при столкновении легковушек в Орловской области

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На трассе в Орловской области в результате столкновения легковых автомобилей пострадали три человека. Об этом сообщает региональное УГИБДД.

Авария произошла поздно вечером 30 мая на 3-м км подъезда со стороны Орла. По предварительным данным, 38-летний водитель «Лады Калины» врезался в автомобиль Skoda, который двигался попутно справа, пишет InfoOrel.ru.

От удара иномарка вылетела в кювет, а затем наехала на земляной вал. Водитель, его 82-летний и 78-летняя пассажиры получили различные травмы. Пожилого мужчину госпитализировали. Пенсионерку после оказания медпомощи отпустили домой. О состоянии водителя не сообщается.

Всего за минувшие сутки на территории региона зафиксировано 14 ДТП. Люди пострадали в одном из них.

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