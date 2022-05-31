Передвижные медкомплексы посетили 484 селения Удмуртии

Передвижные медицинские комплексы посетили 484 населенных пункта в Удмуртии с начала 2022 года. На прием к врачам попали почти 14 тыс. взрослых и детей.

Лидером по количеству выездов стал Можгинский район. Медицинские работники посетили отдаленные населенные пункты 31 раз, пишет ИА «Сусанин». В Сюсминский район передвижные медкомплексы отправлялись 29 раз.

С начала года врачи провели больше 6,4 тыс. флюорографических исследований, почти 5,7 тыс. маммографий, свыше 3,2 тыс. лабораторных исследований. У 465 пациентов выявлено подозрение на различные заболевания, граждане направлены на дополнительные диагностические исследования. У пациентов подтвердился один случай злокачественных новообразований, 13 случаев сахарного диабета, 12 случаев болезней органов дыхания.

Обследования посетили 413 детей. 35 маленьких пациентов направили на дополнительное обследование.