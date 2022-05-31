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Человек пострадал при столкновении грузовика и легковушки на МКАД

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись утром во вторник, 31 мая, на Московской кольцевой автодороге (МКАД). В результате пострадал один человек, несколько полос оказались перекрыты.

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Как сообщили в пресс-службе столичного главка МВД, инцидент произошел на 108-м км внутреннего кольца.

«Грузовое транспортное средство совершило наезд на препятствие, после чего совершило столкновение с легковым транспортным средством», — добавили там.

В настоящий момент на месте ДТП работают оперативные службы, однако движение уже освобождено.

2 мая восемь автомобилей столкнулись на пересечении Центральной кольцевой автомобильной дороги (ЦКАД) с Волоколамским шоссе. Пострадали три человека, в том числе две женщины и девочка 11 лет.

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