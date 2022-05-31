Больше 15 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области
С начала года в Свердловской области больше 15 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Активность вредителей в 1,4 раза ниже, чем в 2021 году.
По данным Роспотребнадзора, в среднем по области на 100 тыс. населения приходится 365,4 случая присасывания клещей. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». В числе пострадавших — более 3,3 тыс. детей.
Наибольшее количество обращений к медикам зарегистрировано в Байкаловском, Слободо-Туринском, Ирбитском муниципальных районах, а также Тавдинском, Талицком, Пышминском городских округах, Каменске-Уральском, Староуткинске, Алапаевске и Екатеринбурге.
Акарицидные обработки проводятся на площади 10,1 тыс. га. Специалисты напоминают, что лучшей мерой профилактики от клещевых инфекций является вакцинация.
В Ростовской области в ходе исследования клещей, снятых с крупного рогатого скота, выявили ДНК возбудителя коксиеллеза. Болезнь протекает с лихорадочным синдромом и поражением легких, опасности подвержены люди, которые занимаются уходом за животными.