Реклама
Прямой эфир
Мир
На «Азовстали» обнаружили еще несколько украинских боевиков
Мир
Шольц заявил о планах сделать бундесвер самой большой армией в Европе
Происшествия
Предприятие в Белгородской области пострадало от обстрела со стороны Украины
Экономика
«Газпром» подтвердил прекращение поставок газа нидерландской GasTerra
Мир
В МИДе отметили дефицит здравого смысла в политике ЕС в отношении РФ
Мир
Эрдоган заявил о неизменности позиции по членству Финляндии и Швеции в НАТО
Мир
В Запорожской области перешли на российскую связь
Мир
В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой
Интернет
Зоны бесплатного Wi-Fi запустили в Херсоне
Происшествия
На юго-западе Москвы такси въехало в отделение банка
Экономика
Цена нефти марки Brent достигла $123 впервые с 24 марта

Больше 15 тыс. человек пострадали от укусов клещей в Свердловской области

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С начала года в Свердловской области больше 15 тыс. человек пострадали от укусов клещей. Активность вредителей в 1,4 раза ниже, чем в 2021 году.

По данным Роспотребнадзора, в среднем по области на 100 тыс. населения приходится 365,4 случая присасывания клещей. Об этом сообщает «ТагилСити.Ру». В числе пострадавших — более 3,3 тыс. детей.

Наибольшее количество обращений к медикам зарегистрировано в Байкаловском, Слободо-Туринском, Ирбитском муниципальных районах, а также Тавдинском, Талицком, Пышминском городских округах, Каменске-Уральском, Староуткинске, Алапаевске и Екатеринбурге.

Акарицидные обработки проводятся на площади 10,1 тыс. га. Специалисты напоминают, что лучшей мерой профилактики от клещевых инфекций является вакцинация.

В Ростовской области в ходе исследования клещей, снятых с крупного рогатого скота, выявили ДНК возбудителя коксиеллеза. Болезнь протекает с лихорадочным синдромом и поражением легких, опасности подвержены люди, которые занимаются уходом за животными.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022