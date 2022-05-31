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МИД России предусмотрел меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран

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Москва пока не считает нужным эвакуировать своих сотрудников посольств из недружественных стран, однако если это понадобится, то у нее уже предусмотрены меры на такие непредвиденные случаи. Об этом заявил в статс-секретарь, замглавы МИД России Евгений Иванов 31 мая.

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По словам дипломата, власти некоторых недружественных страны, где особенно активные «русофобские элементы», уже предприняли меры, чтобы оградить российские дипмиссии от нападений экстремистов, однако это сделано не везде.

«Тем не менее, необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — цитирует Иванова «РИА Новости».

Власти западных странах в последние месяцы начали производить массовые высылки российских дипломатов из своих стран, а среди граждан иностранных государств на фоне спецоперации России по защите Донбасса начались нападения как на самих сотрудников российских посольств, так и на здания дипмиссий РФ.

18 мая первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа, назвав условия улучшения отношений между РФ и Европой, заявил «Известиям», что решение России объявить персонами нон грата некоторых европейских дипломатов — это ответные зеркальные шаги, все знали, что это произойдет. Депутат отметил, что шанс на улучшение отношений между Россией и Европой есть. По его словам, это произойдет, когда европейские политики настолько прозреют, что им хватит политической смелости говорить правду своим избирателям, а не идти в фарватере США, которым это всё крайне выгодно.

17 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил в ходе просветительского марафона «Новые горизонты», заявил, что высылка из западных стран российских дипломатов стала хамством и остервенелостью. По его словам, российские диппредставительства в странах Запада продолжают работу, но страны аккредитации им перекрывают все каналы связи.

9 мая в Варшаве произошло нападение на посла России в Польше Сергея Андреева. Его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые помешали российской стороне провести церемонию возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили дипломата красной краской. Российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ.

16 мая стало известно, что напавшая на посла России в Польше Сергея Андреева беженка с Украины Ирина Земляна сбежала из Варшавы. Украинка объяснила выезд из города угрозами в свой адрес, которые якобы имели место после распространения ее личных данных в российских Telegram-каналах.

25 марта неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России в Эстонии и часть исторического фасада. 20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту.

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