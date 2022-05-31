Девятилетняя девочка пострадала при розжиге мангала в Оренбуржье

Девятилетняя девочка госпитализирована с ожогами после розжига мангала в Оренбургской области. На ребенке загорелась одежда.

Инцидент произошел в Бузулукском районе. По данным полиции, девочка в отсутствие родителей решила вместе с подругой испечь панкейки. Пострадавшая нашла на улице мангал и сковороду. Пытаясь разжечь дрова с бензином, девочка случайно подожгла на себе одежду, пишет 56orb.ru.

Подруга пострадавшей позвонила родителям и сообщила о происшествии. Тем временем девочка потушила на себе огонь водой из-под крана.

Ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии.

В Ижевске Следственный комитет проводит проверку по факту падения 12-летнего ребенка с тарзанки. Мальчик получил тяжелые травмы внутренних органов, представляющие опасность для жизни.