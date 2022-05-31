Девятилетняя девочка пострадала при розжиге мангала в Оренбуржье
Девятилетняя девочка госпитализирована с ожогами после розжига мангала в Оренбургской области. На ребенке загорелась одежда.
Инцидент произошел в Бузулукском районе. По данным полиции, девочка в отсутствие родителей решила вместе с подругой испечь панкейки. Пострадавшая нашла на улице мангал и сковороду. Пытаясь разжечь дрова с бензином, девочка случайно подожгла на себе одежду, пишет 56orb.ru.
Подруга пострадавшей позвонила родителям и сообщила о происшествии. Тем временем девочка потушила на себе огонь водой из-под крана.
Ребенок госпитализирован в удовлетворительном состоянии.
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