Предприятие в Белгородской области пострадало от обстрела со стороны Украины

Предприятие по производству масла «СМ Агро» в Белгородской области пострадало от обстрела со стороны Украины, повреждены склады, раненых нет. Об этом 31 мая «РИА Новости» сообщил директор компании Андрей Егоров.

«Обстрел был ночью, примерно в 2:25 (совпадает с мск), пострадали склады, производственные помещения, много чего. Пострадавших среди людей нет», — сказал он.

27 мая сообщалось, что при обстреле села Нехотеевка в Белгородской области есть пострадавший. Также повреждены восемь строений, газопровод и линия электропередачи. По информации «Известий», разорвавшиеся осколки снаряда попали в одно из зданий таможенного контроля.

25 мая губернатор области Вячеслав Гладков сообщил о продлении желтого уровня террористической опасности в регионе до 9 июня. Впервые он был введен 11 апреля. С тех пор желтый уровень продлевали каждые две недели из-за провокаций с украинской стороны.