Арестович обещал устроить США истерику, если Вашингтон не передаст Киеву РСЗО

На Украине пообещали устроить США «образцово-показательную истерику» в случае, если администрация президента страны Джо Байдена не передаст ей реактивные системы залпового огня (РСЗО). Об этом заявил советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович 30 мая.

«В ближайшее время мы поймем, поставляют их или нет. <...>. Не дадут — тогда устроим образцово-показательную истерику», — заявил он украинскому изданию «Страна».

Комментируя заявления Байдена о том, что Вашингтон не планирует в дополнение к этим комплексам поставлять еще и ракеты большой дальности, которыми Украина могла бы обстреливать территорию РФ, Арестович заметил, что «нам и 70 км с головой хватит».

Ранее в тот же день сообщалось, что США не станут поставлять Украине ракеты, с помощью которых можно наносить удары по территории России. Как написала газета The Washington Post, администрация президента США все еще рассматривает возможность представления украинской стороне РСЗО, но без дальнобойных ракет с дальностью действия более 290 км, так как подобного рода поставки могут способствовать эскалации конфликта вокруг Украины.

В ответ на это посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что Россия надеется на торжество здравого смысла и отказ США поставлять Киеву дальнобойные ракетные вооружения. Он также отметил, что беспрецедентная накачка Украины вооружением повышает риски эскалации конфликта.

31 мая политолог Андрей Кошкин в беседе с «Известиями» заявил, что решение Вашингтона не поставлять Киеву ракетные системы залпового огня (РСЗО) большой дальности говорит об изменении отношения Америки к происходящему на Украине и Донбассе и, как следствие, о снижении накала антироссийской риторики в Белом доме.

С начала спецоперации России по защите Донбасса западные страны нарастили военную поддержку Украины. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что Запад устроил «адскую карусель» из поставок оружия. Она отметила, что такие действия приводят к гибели людей. На фоне роста поставок оружия Киев увеличил число провокаций и ударов по приграничным российским селам.

Спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Ситуация в регионе обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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