В Мелитополе стартовал прием документов на получение российского гражданства. Об этом 31 мая сообщил член главного совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Мелитополе открыто первое подразделение Федеральной миграционной службы Российской Федерации. С сегодняшнего дня начинается прием документов для получения российского гражданства», — написал он в Telegram.

27 мая заместитель начальника ГУ МВД по Запорожской области Алексей Селиванов заявил «Известиям», что порядка 86% населения региона хотят получить российский паспорт. По его словам, на территории Запорожья остались либо пророссийски настроенные жители, либо нейтральные.

Тогда же сообщалось, что выдача паспортов и оформление российского гражданства в Херсоне и Запорожье пройдут с учетом аналогичного опыта Крыма в 2014 году.

25 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ об упрощении получения российского гражданства в Запорожской и Херсонской областях. Затем власти Запорожской области сообщили, что подготавливают инфраструктуру для организации процедуры выдачи жителям паспортов РФ.

В тот же день стало известно, что Запорожская область возьмет курс на вхождение в состав России. По словам Рогова, в планах создать в составе РФ полноценный субъект — Запорожскую Республику. Он отметил, что население Запорожской области «абсолютно русское по ментальности».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, о начале которой Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа, заявили в Кремле.

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