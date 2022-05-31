Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой
Интернет
Зоны бесплатного Wi-Fi запустили в Херсоне
Происшествия
На юго-западе Москвы такси въехало в отделение банка
Экономика
Цена нефти марки Brent достигла $123 впервые с 24 марта
Общество
Суд отказался изменить меру пресечения экс-директору шахты «Листвяжная»
Экономика
Энергетические компании начали поиск новых поставщиков запчастей
Мир
СК обнаружил на «Азовстали» неизвестные химические препараты украинских боевиков
Мир
Мальчик подарил устроившим в Купянске концерт военным конфеты
Мир
Херсонская область получит отдельный коридор в Крым для грузовых автомобилей
Мир
Первое после освобождения Мариуполя от украинских боевиков судно вышло из порта
Мир
Два человека погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР
Сюжет:

В МИДе отметили дефицит здравого смысла в политике ЕС в отношении РФ

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Политика Евросоюза в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла, из-за этой близорукости бизнес Европы несет огромные убытки. Об этом 31 мая заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

Пустые совещания: в ЕП призвали отказаться от обсуждения нефтяного эмбарго
Как споры о шестом пакете санкций против России разобщают Евросоюз

«Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, по словам замглавы МИД РФ, Евросоюз готов игнорировать многомиллиардные потери, которые несут в результате таких близоруких действий граждане и бизнес его собственных стран-членов.

«Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет», — добавил Иванов.

Ранее в этот день лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Евросовета Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ».

Также в шестой пакет санкций вошло отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022