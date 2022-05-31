В МИДе отметили дефицит здравого смысла в политике ЕС в отношении РФ

Политика Евросоюза в отношении России испытывает острый дефицит здравого смысла, из-за этой близорукости бизнес Европы несет огромные убытки. Об этом 31 мая заявил замглавы МИД РФ Евгений Иванов.

«Политика Евросоюза на российском направлении испытывает острый дефицит здравого смысла и рациональности. В основу курса ЕС положена политическая задача любой ценой демонстрировать солидарность с киевским режимом, наращивая неправомерный санкционный прессинг на Россию», — цитирует его «РИА Новости».

При этом, по словам замглавы МИД РФ, Евросоюз готов игнорировать многомиллиардные потери, которые несут в результате таких близоруких действий граждане и бизнес его собственных стран-членов.

«Что касается россиян, то их озабоченности и законные права в принципе не принимаются руководством ЕС в расчет», — добавил Иванов.

Ранее в этот день лидерам стран — членов Евросоюза удалось достичь согласия по введению частичного нефтяного эмбарго против РФ, которое коснется поставок нефти по морю. Как отметил председатель Евросовета Шарль Мишель, запрет экспорта российской нефти в ЕС покрывает более 2/3 импорта из России, «сокращая огромный источник финансирования армии РФ».

Также в шестой пакет санкций вошло отключение Сбербанка от системы SWIFT.

Ряд государств, в том числе все страны ЕС, вводят новые санкции против РФ в ответ на проводимую Москвой с 24 февраля спецоперацию по защите ДНР и ЛНР. Ее началу предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства республик Донбасса к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости ДНР и ЛНР.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, отказавшихся признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.