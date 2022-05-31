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МИД России предусмотрел меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран

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Россия пока не считает необходимой эвакуацию сотрудников посольств из недружественных стран, но предусмотрела меры на непредвиденный случай, заявил статс-секретарь замглавы российского МИД Евгений Иванов.

«На преодоление русофобии потребуются годы»
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Он пояснил, что необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе не усматривается.

«Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — отметил Иванов беседе с «РИА Новости».

Статс-секретарь подчеркнул, что в некоторых странах, на территории которых была зафиксирована «повышенная активность русофобских элементов», властями были приняты действия для безопасности сотрудников российских посольств, что предусмотрено международными обязательствами. Однако подобным поведением отметились далеко не все государства.

9 мая на посла РФ в Польше Сергея Андреева напали во время возложения цветов на мемориальном кладбище советских солдат. Андреева, его супругу и группу дипломатов поджидали возмущенные поляки и украинцы, которые преградили дипломатам путь, выкрикивая оскорбительные лозунги, после чего облили красной краской. Позже российская сторона потребовала официальных извинений от руководства Польши по факту нападения на посла РФ.

25 марта неизвестные облили краской табличку у входа в посольство России в Эстонии и часть исторического фасада. 20 марта сообщалось, что неизвестные сорвали российский флаг с канцелярии посольства РФ в эстонском Тарту.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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