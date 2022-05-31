Пасечник рассказал о выселении украинскими боевиками жителей ЛНР из домов

Украинские боевики выселяли мирных жителей Рубежного и Попасной из домов, чтобы вести оттуда огонь по силам Луганской Народной Республики (ЛНР). Об этом во вторник, 31 мая, заявил глава республики Леонид Пасечник.

«От жителей Рубежного, Попасной и других населенных пунктов мы неоднократно слышали о том, что киевские боевики выселяли людей из домов, чтобы оборудовать в них огневые точки», — рассказал он в интервью ТАСС.

Пасечник пояснил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) размещают большое количество военной техники в жилых массивах, что приостанавливает продвижение российских войск. Однако в отличие от Киева силы ЛНР и ВС РФ стараются нанести минимум ущерба инфраструктуре и мирным жителям, отметил он.

По словам главы ЛНР, в Рубежном и Попасной не осталось почти ни одного дома, не пострадавшего от обстрелов со стороны ВСУ. Аналогичную ситуацию можно прогнозировать в Северодонецке и Лисичанске. Так, только в прифронтовом населенном пункте Первомайск повреждено более 1,3 тыс. домов, и количество разрушений растет с каждым днем, подчеркнул он.

Кроме того, Пасечник рассказал, что инженерно-саперные подразделения МЧС ЛНР и сводный отряд МЧС России находят от 40 до 150 взрывоопасных предметов в день на освобожденных территориях.

«Это команда почти что из 70 специалистов. Каждый день они обследуют от 1 до 20 га площадей, все зависит от сложности участка (насколько далеко от позиций он находится) и от количества взрывоопасных предметов. <...> Также неоценимую помощь в разминировании нам оказывает Международный противоминный центр Вооруженных сил Российской Федерации. Благодаря их работе мы, можно сказать, запустили теплоэлектростанцию в освобожденном городе Счастье», — подчеркнул глава ЛНР.

Также Пасечник заявил, что ЛНР открыта к сотрудничеству с Херсонской и Запорожской областями, но пока налаживание связей лишь в перспективе.

«Мы всегда были и есть открытыми для сотрудничества и взаимодействия, тем более что в Херсонской и Запорожской областях тысячи людей поддерживают русский мир, являются для нас близкими по духу. Если местные органы власти захотят, будут готовы работать с нами, мы с радостью будем с ними взаимодействовать», — заключил он.

6 мая постоянный представитель России при ООН Василий Небензя на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) ООН заявил, что украинские военные применяют тактику использования жилых домов в качестве укреплений. Он пояснил, что военнослужащие Украины устанавливают огневые точки на крышах жилых домов, размещают тяжелую технику в арках. При этом мирные жители часто насильно удерживаются между нижним и верхним этажами как живой щит.

В тот же день Минобороны сообщило о том, что украинские боевики использовали гражданских как живой щит при выдвижении в сторону российских военных. Боевики в результате точечного огневого поражения были уничтожены или обращены в бегство, при этом мирные жители не пострадали.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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