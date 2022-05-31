Следователи СК России нашли на заводе «Азовсталь» самодельные взрывные устройства

Следователи Следственного комитета (СК) России нашли на освобожденном заводе «Азовсталь» в Мариуполе самодельные взрывные устройства (СВУ).

Как сообщает «РИА Новости», коробка с самодельными бомбами была найдена в расположении боевиков националистической группировки «Азов» (в отношении членов формирования заведены уголовные дела в РФ) в ходе осмотра. СВУ различной сложности, по одной из версий сотрудников СК РФ, могли предназначаться для дальнейшего использования диверсионными группами, так как для минирования помещений и коридоров у них были боеприпасы заводского производства.

Также сотрудники СК нашли места, где сжигалась форма «Азова» и Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, во время обыска были найдены неизвестные химические препараты и средства химической защиты, принадлежащие боевикам. Так, в подвальных помещениях завода следователи обнаружили емкости с неизвестными химикатами, разбросанные противогазы и снаряжение химической защиты. На территории предприятия также были найдены боекомплекты и оружие иностранного производства, продовольствие, разбитые ноутбуки, смартфоны, флеш-карты.

В тот же день, 31 мая, в Мариуполе были обнаружены свидетельства того, что местное отделение Международного комитета Красного Креста с 2019 года проводило подготовку по противодействию химическим атакам.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины, заблокированных на территории завода. Они укрывались там с конца апреля.

22 мая глава Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин заявил, что среди попавших в плен неонацистов были 78 женщин-боевиков, а также, по предварительным данным, иностранные наемники. Глава ДНР подчеркнул, что все пленные находятся под стражей в республике и по их преступлениям готовится международный трибунал.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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