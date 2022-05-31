Цена нефти марки Brent достигла $123 впервые с 24 марта

Цена нефти марки Brent достигла отметки $123 впервые с 24 марта. Об этом свидетельствуют данные торгов на британской бирже ICE от 31 мая.

Такие показатели демонстрировали фьючерсы на Brent за июль, которые выросли на 1,26% — до $123,2. Цена августовских фьючерсов на Brent растет на 1,43% — до $119,28.

Июльские фьючерсы нефти марки WTI по состоянию на 7^40 мск выросли на 1,2% — до $118,59 за баррель.

Ранее в этот день Brent достигла отметки $118 впервые с 25 марта.

27 мая аналитик Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) Игорь Юшков заявил, что в ближайшее время цена нефти будет превышать $100 и лишь вырастет, так как на рынке возник дефицит углеводородов. В качестве одной из причин он привел снятие коронавирусных ограничений в Китае и, как следствие, увеличение спроса на нефть, которое повлекло ее нехватку на мировом рынке.

Как пояснил эксперт ФНЭБ и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович, такая ситуация на рынке приводит к тому, что Россия получает рекордные доходы от продажи углеводородов. По его словам, еще одним фактором, который увеличивает цены на нефть, являются санкции против нефтегазового сектора России, провоцирующие дефицит нефти на мировом рынке.