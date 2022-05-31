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СК обнаружил СВУ украинских боевиков на территории «Азовстали»

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Фото: РИА Новости/Алексей Куденко
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Сотрудники Следственного Комитета России (СК РФ) во время обыска оставленных украинскими боевиками из формирования «Азов» (в отношении членов организации заведены уголовные дела в РФ) нашли самодельные взрывные устройства (СВУ), о чем стало известно 31 мая.

«Азовсталь» полностью освобождена. Спецоперация в Донбассе 21 мая
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СВУ различной сложности, по одной из версий сотрудников СК РФ, могли предназначаться для дальнейшего использования диверсионными группами, сообщило «РИА Новости».

В тот же день следователи СК РФ нашли на территории завода неизвестные химикаты и экипировку химической защиты, принадлежащие боевикам. Помимо этого, там были найдены боекомплекты, разбитые гаджеты и флэш-накопители.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода. Они укрывались там с конца апреля.

22 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди попавших в плен неонацистов были 78 женщин-боевиков, а также, по предварительным данным, иностранные наемники. Глава ДНР подчеркнул, что все пленные находятся под стражей в республике и по их преступлениям готовится международный трибунал.

Украинские военные во время проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса устраивали диверсии в отношении потенциальных объектов химической опасности. В частности, 14 марта украинские диверсанты устроили пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Также 15 мая Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики сообщала о том, что украинские националисты минировали химический завод «Заря» в Рубежном.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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