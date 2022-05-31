МИД России предусмотрел меры на случай эвакуации посольств из недружественных стран

Причин для эвакуации сотрудников российских посольств из недружественных стран в настоящий момент нет. Однако определенные меры в рамках обеспечения безопасности дипломатов предусмотрены, рассказал во вторник, 31 мая, замглавы МИД России Евгений Иванов.

«Необходимости в эвакуации части сотрудников российских загранучреждений из недружественных государств на данном этапе в целом не усматриваем. Хотя такие меры на случай нежелательного развития событий, конечно же, предусмотрены», — цитирует его «РИА Новости».

По словам Иванова, власти ряда стран, где была отмечена «повышенная активность русофобских элементов», для защиты дипмиссий РФ приняли необходимые меры в рамках соответствующих международных обязательств. Однако такое происходит не всегда, отметил он.

Ранее, 28 мая, посольство РФ в США назвало «русофобскими инсинуациями» тиражируемый американскими СМИ доклад некоего научно-производственного объединения, в котором Россию обвиняют в разжигании геноцида на Украине, напомнила «Газета.Ru».

11 мая директор Службы внешней разведки (СВР) рассказал о намерении Госдепа США развернуть в российском обществе кампанию по дискредитации спецоперации. По его данным, «для вброса в Telegram-каналы и соцсети подготовлен набор примитивных, но алармистских, призванных посеять панику слоганов».

30 апреля посольство РФ прокомментировало обвинения заместителя госсекретаря США по контролю над вооружениями и международной безопасности о применении Россией «незадекларированного химического оружия». Дипломаты призвали Вашингтон отказаться от провокаций, которые могут привести к гибели десятков тысяч граждан Украины, а также вызвать экологическую и гуманитарную катастрофу.

4 марта президент России Владимир Путин подписал закон об уголовном наказании за распространение заведомо ложной информации о ВС России. Нарушителю могут грозить лишение свободы или штраф.

24 февраля российский президент объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в регионе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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