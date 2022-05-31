Реклама
Прямой эфир
Мир
В Великобритании заявили об угрозе отключения электричества зимой
Интернет
Зоны бесплатного Wi-Fi запустили в Херсоне
Происшествия
На юго-западе Москвы такси въехало в отделение банка
Экономика
Цена нефти марки Brent достигла $123 впервые с 24 марта
Общество
Суд отказался изменить меру пресечения экс-директору шахты «Листвяжная»
Экономика
Энергетические компании начали поиск новых поставщиков запчастей
Мир
СК обнаружил на «Азовстали» неизвестные химические препараты украинских боевиков
Мир
Мальчик подарил устроившим в Купянске концерт военным конфеты
Мир
Херсонская область получит отдельный коридор в Крым для грузовых автомобилей
Мир
Первое после освобождения Мариуполя от украинских боевиков судно вышло из порта
Мир
Два человека погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР
Сюжет:

Сотрудники СК России нашли шприц с белым непрозрачным веществом на «Азовстали»

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Сотрудники Следственного комитета России во вторник, 31 мая, обнаружили в расположении бывшего штаба украинских боевиков на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе неизвестные химические вещества.

Слом сопротивления: гарнизон «Азовстали» сдался в полном составе
Все подземные сооружения завода перешли под контроль российских войск

Как сообщает «РИА Новости», в помещении бомбоубежища нашли шприц с некой белой непрозрачной субстанцией, который находился на столе в окружении лекарств.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), который сопровождал группу следователей, выдвинул предположение, что внутри находятся наркотические или взрывчатые вещества.

Минобороны РФ доложило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен сдались 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении нее в России возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих. Все они содержатся на территории ДНР

18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

Вскоре в Мариуполе должен состояться первый этап военного трибунала над боевиками. Как заявил 24 мая глава ДНР Денис Пушилин, суд должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии представителей разных стран, в том числе западных.

Сейчас Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами готовит устав трибунала и другие необходимые документы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022