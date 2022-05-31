Сотрудники СК России нашли шприц с белым непрозрачным веществом на «Азовстали»

Сотрудники Следственного комитета России во вторник, 31 мая, обнаружили в расположении бывшего штаба украинских боевиков на комбинате «Азовсталь» в Мариуполе неизвестные химические вещества.

Как сообщает «РИА Новости», в помещении бомбоубежища нашли шприц с некой белой непрозрачной субстанцией, который находился на столе в окружении лекарств.

Представитель Народной милиции Донецкой Народной Республики (ДНР), который сопровождал группу следователей, выдвинул предположение, что внутри находятся наркотические или взрывчатые вещества.

Минобороны РФ доложило о полном освобождении «Азовстали» 20 мая. По информации ведомства, с 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен сдались 2439 боевиков радикальной националистической группировки «Азов» (в отношении нее в России возбуждены уголовные дела) и украинских военнослужащих. Все они содержатся на территории ДНР

18 мая украинские пленные «Азовстали» рассказали работникам Красного Креста об отсутствии в их адрес проявлений агрессии. Они отметили, что с ними обращаются хорошо: кормят и оказывают помощь. Один из военнопленных также подчеркнул, что российская сторона сдержала обещание, обеспечив сдавшихся всем необходимым.

Вскоре в Мариуполе должен состояться первый этап военного трибунала над боевиками. Как заявил 24 мая глава ДНР Денис Пушилин, суд должен пройти максимально прозрачно и с оглаской при участии представителей разных стран, в том числе западных.

Сейчас Генпрокуратура ДНР совместно с российскими профильными ведомствами готовит устав трибунала и другие необходимые документы.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти Донецкой и Луганской народных республик сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующие указы.

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