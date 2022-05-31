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СК обнаружил на «Азовстали» неизвестные химические препараты украинских боевиков

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Фото: ТАСС/Спринчак Валентин
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Следственный комитет России 31 мая при осмотре территории мариупольского завода «Азовсталь» обнаружил неизвестные химические препараты украинских боевиков, а также средства химической защиты.

«Азовсталь» полностью освобождена. Спецоперация в Донбассе 21 мая
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В ходе осмотра подвальных помещений завода, как указывает «РИА Новости», были обнаружены емкости с неизвестными химикатами, а также разбросанные противогазы и снаряжение химической защиты.

Помимо этого, следователям удалось обнаружить на территории предприятия боекомплекты и вооружение иностранного производства, запасы продовольствия, разбитые ноутбуки, смартфоны, флэш-карты.

В тот же день в Мариуполе были обнаружены свидетельства того, что местное отделение Международного Комитета Красного Креста с 2019 года проводило подготовку по противодействию химическим атакам.

Территория завода «Азовсталь» была полностью освобождена 20 мая, о чем сообщило Министерство обороны РФ. С 16 мая в ходе российской спецоперации сдались в плен 2439 боевиков националистической группировки «Азов» и военнослужащих Вооруженных сил Украины (ВСУ), заблокированных на территории завода. Они укрывались там с конца апреля.

22 мая глава ДНР Денис Пушилин заявил, что среди попавших в плен неонацистов были 78 женщин-боевиков, а также, по предварительным данным, иностранные наемники. Глава ДНР подчеркнул, что все пленные находятся под стражей в республике и по их преступлениям готовится международный трибунал.

Украинские военные во время проводимой Россией спецоперации по защите Донбасса устраивали диверсии в отношении потенциальных объектов химической опасности. В частности, 14 марта украинские диверсанты устроили пожар на территории Авдеевского коксохимического завода. Также, 15 мая Народной милиции (НМ) Луганской Народной Республики также сообщала о том, что украинские националисты минировали химический завод «Заря» в Рубежном.

В Донбассе продолжается спецоперация РФ по защите населения Луганской и Донецкой народных республик, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. В Москве пояснили, что в ее задачи входят демилитаризация и денацификация Украины. 19 апреля российская сторона заявила о начале следующего этапа военной операции — «полном освобождении Донецкой и Луганской республик».

Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия». Прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

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