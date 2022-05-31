Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отказался изменить меру пресечения экс-директору шахты «Листвяжная»
Экономика
Энергетические компании начали поиск новых поставщиков запчастей
Наука
Земля пройдет сквозь метеоритный шторм в ночь на 31 мая
Мир
Мальчик подарил устроившим в Купянске концерт военным конфеты
Мир
СК обнаружил на «Азовстали» неизвестные химические препараты украинских боевиков
Мир
Херсонская область получит отдельный коридор в Крым для грузовых автомобилей
Мир
Первое после освобождения Мариуполя от украинских боевиков судно вышло из порта
Мир
Два человека погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР
Мир
Пентагон назвал переговоры логичным завершением ситуации вокруг Украины
Мир
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь
Общество
Жертвами Telegram-мошенников с ответами на ЕГЭ могли стать более 1,5 млн человек
Сюжет:

Жители Мариуполя рассказали об обстреле жилых домов боевиками Украины

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Перед отступлением из Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики Украины заминировали школу. Кадры из освобожденного города показал во вторник, 31 мая, корреспондент «Известий» Роман Польшаков.

От школы и многоэтажек, где в мирное время жили мариупольцы, остались развалины. Мирные жители рассказывают, что по зданиям стреляли украинские националисты.

Акватория спокойствия: как российские военные восстановили работу мариупольского порта
Для этого пришлось провести полное его разминирование

«Мы прятались от танка украинского, который все время стрелял в сторону ДНР. Тут еще следы остались от этого танка. Он кружил вокруг дома, прятался от огня и стрелял», — говорит местная жительница Татьяна Самоделко.

Татьяна рассказала, что в одной из высоток ловила мобильная связь. Туда местные ходили, чтобы позвонить, но и это здание было разрушено.

Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев обнаружил на базе отделения Международного Комитета Красного Креста документы, свидетельствующие о тренировках для защиты от применения химического оружия. Есть упоминания о материалах для химической и биологической защиты, датированные еще 2019 годом.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022