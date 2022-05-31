Жители Мариуполя рассказали об обстреле жилых домов боевиками Украины
Перед отступлением из Мариуполя Донецкой Народной Республики (ДНР) боевики Украины заминировали школу. Кадры из освобожденного города показал во вторник, 31 мая, корреспондент «Известий» Роман Польшаков.
От школы и многоэтажек, где в мирное время жили мариупольцы, остались развалины. Мирные жители рассказывают, что по зданиям стреляли украинские националисты.
«Мы прятались от танка украинского, который все время стрелял в сторону ДНР. Тут еще следы остались от этого танка. Он кружил вокруг дома, прятался от огня и стрелял», — говорит местная жительница Татьяна Самоделко.
Татьяна рассказала, что в одной из высоток ловила мобильная связь. Туда местные ходили, чтобы позвонить, но и это здание было разрушено.
Ранее в этот же день корреспондент «Известий» Станислав Григорьев обнаружил на базе отделения Международного Комитета Красного Креста документы, свидетельствующие о тренировках для защиты от применения химического оружия. Есть упоминания о материалах для химической и биологической защиты, датированные еще 2019 годом.
24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.
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