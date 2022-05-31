Россияне сравнили последствия обломков кометы Швассмана — Вахмана с огнями Ородруина

В ночь с 30 на 31 мая Земля прошла сквозь обломки кометы Швассмана — Вахмана, распавшейся в 1995 году, о чем 27 мая предупреждало американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Из-за этого на планету обрушился поток в десятки метеоритов в секунду и вызвал «огненный океан» — относительно редкая небесная картина для россиян.

Жители разных городов России и Белоруссии поделились снимками природного явления в социальных сетях. Подобные фотографии пришли, в частности, из Ивановской области, Санкт-Петербурга, Самарской области и Бобруйска.

Пользователи соцсетей сравнили природное явление с огнями Ородруина из книги Джона Толкина «Властелин колец», а также вспомнили о 1815 годе, названном «Годом без лета», во время которого похожий эффект наблюдался от извержения индонезийского вулкана Тамбора.

Говоря о метеоритном шторме, который ожидает землян в ночь на 31 мая, крымский астроном Александр Якушечкин обратил внимание на существование нескольких вариантов времени начала шторма. По одной из версий, он продлится около двух часов, а пик придется на 6:30 мск.