Реклама
Прямой эфир
Общество
Суд отказался изменить меру пресечения экс-директору шахты «Листвяжная»
Экономика
Энергетические компании начали поиск новых поставщиков запчастей
Наука
Земля пройдет сквозь метеоритный шторм в ночь на 31 мая
Мир
Мальчик подарил устроившим в Купянске концерт военным конфеты
Мир
СК обнаружил на «Азовстали» неизвестные химические препараты украинских боевиков
Мир
Херсонская область получит отдельный коридор в Крым для грузовых автомобилей
Мир
Первое после освобождения Мариуполя от украинских боевиков судно вышло из порта
Мир
Два человека погибли в результате обстрелов со стороны ВСУ в ЛНР
Мир
Пентагон назвал переговоры логичным завершением ситуации вокруг Украины
Мир
Херсонская и Запорожская области перешли на российскую связь
Общество
Жертвами Telegram-мошенников с ответами на ЕГЭ могли стать более 1,5 млн человек
Сюжет:

Россияне сравнили последствия обломков кометы Швассмана — Вахмана с огнями Ородруина

0
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В ночь с 30 на 31 мая Земля прошла сквозь обломки кометы Швассмана — Вахмана, распавшейся в 1995 году, о чем 27 мая предупреждало американское Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA). Из-за этого на планету обрушился поток в десятки метеоритов в секунду и вызвал «огненный океан» — относительно редкая небесная картина для россиян.

Приоткрытый космос: в облаках Венеры найден «маркер жизни»
Обнаруженный в атмосфере планеты газ фосфин, скорее всего, выделяется микробами, выяснили ученые

Жители разных городов России и Белоруссии поделились снимками природного явления в социальных сетях. Подобные фотографии пришли, в частности, из Ивановской области, Санкт-Петербурга, Самарской области и Бобруйска.

Пользователи соцсетей сравнили природное явление с огнями Ородруина из книги Джона Толкина «Властелин колец», а также вспомнили о 1815 годе, названном «Годом без лета», во время которого похожий эффект наблюдался от извержения индонезийского вулкана Тамбора.

Говоря о метеоритном шторме, который ожидает землян в ночь на 31 мая, крымский астроном Александр Якушечкин обратил внимание на существование нескольких вариантов времени начала шторма. По одной из версий, он продлится около двух часов, а пик придется на 6:30 мск.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022